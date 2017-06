Apresentação artística marca encerramento de curso profissionalizante

Uma das formandas é de Jacarezinho

Estudantes da ETEC Jacinto Ferreira de Sá, de Ourinhos(SP) participaram de uma apresentação artística para marcar o encerramento do curso, que durou 18 meses. A apresentação foi feita a um público seleto, formado por professores, amigos e parentes dos formandos, que em agosto desse ano recebem a titulação.

O Curso de Técnico em Canto da ETEC forma profissionais capacitados para atuar em várias áreas, desde o acompanhamento e desenvolvimento de técnicas vocais, quanto na produção de espetáculos e apresentações musicais, como a que ocorreu em Ourinhos, com apoio de professores da Escola Técnica.

Na apresentação, os estudantes interpretaram clássicos da MPB, gospel e sertanejo universitário e também se apresentaram em um coral de vozes que encantou e emocionou o público. Ao final das apresentações, o diretor da ETEC, professor Manoel Rodrigues do Carmo Junior, a pedido do público e dos alunos, interpretou Renato Russo, arrancando aplausos aos gritos de bis.

Segundo a estudante Francislaine Aparecida Luquez Amaral, de Jacarezinho,foi uma das formandas, o curso abre uma série de oportunidades para quem quer atuar na área artística. “Minha meta é atuar como professora de canto e também como cantora, uma vez que integro um grupo de cantores de música sacra”. Para ela, os professores do curso são excelentes e o aprendizado fundamental e essencial para o desenvolvimento da carreira. O curso Técnico em Canto é lecionado pelos professores Denilson Furlan, Eddy Leger, Emerson Gonçalves, Marcelo Mello, Tatiana Andrino e Madalena Bittencourt, que é a coordenadora.

Saiba Mais — A Etec Jacinto Ferreira de Sá oferece cursos gratuitos do Ensino Médio, técnico-profissionalizante e pós-técnico. Os cursos técnicos são de Açúcar e Álcool, Administração, Canto, Contabilidade, Edificações, Edificações Integrado ao Ensino Médio, Eletrônica, Eletrotécnica, Eletromecânica, Enfermagem, Finanças, Informática, Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio, Manutenção e Suporte em Informática, Mecânica, Química, Química Integrado ao Ensino Médio, Recursos Humanos, Redes de Computadores, Regência, Segurança do Trabalho e Transações Imobiliárias. Já o pós-técnico é de Enfermagem no Atendimento em Urgência e Emergência Intra e Extra-Hospitalar.