Prefeito coxa-branca do NP critica diretoria do próprio time

Flávio Zanrosso faz declaração corajosa

Depois de ter aceitado a proposta do Atlético Paranaense para o aluguel do estádio Couto Pereira para o duelo de ida das oitavas de final da Libertadores da América diante do Santos(a partida será quarta-feira,dia cinco) a diretoria do Coritiba se pronunciou oficialmente e decidiu não ceder o estádio ao rival. Segundo nota oficial, a decisão foi “bastante analisada” e a vontade dos associados e conselheiros pesou na decisão de negar o aluguel do estádio ao Furacão. Sabe-se, no entanto, que o acordo entre as diretorias estava alinhado, mas os cartolas do Coxa acabaram cedendo à pressão dos sócios e conselheiros.

A Arena da Baixada está alugada para a fase final Liga Mundial de Vôlei que será realizada entre os dias 4 e 8 de julho e não poderá ser utilizada para o jogo.Assim, a Vila Capanema sediará o espetáculo, só que, com um público de apenas pouco mais de 20 mil torcedores,lotação máxima.

Quando vejo a pequenez daqueles que deveriam dar exemplo de civilidade me pergunto: Quem é pior, o torcedor que briga na rua ou o dirigente acéfalo?

Flávio Xavier de Lima Zanrosso(foto),prefeito de Tomazina, se manifestou, irritado, com a decisão do seu time de coração. O chefe do executivo, que é filiado ao PSD,declarou o seguinte:

Sou torcedor e sócio do Coritiba há anos. Como torcedor me envergonho quando vejo cenas lamentáveis como as vistas antes do jogo diante do Corinthians(quando torcedores das duas equipes brigaram fora do estádio).

Mas, quando vejo a pequenez daqueles que deveriam dar exemplo de civilidade me pergunto: Quem é pior, o torcedor que briga na rua ou o dirigente acéfalo? Ou um é a consequência do outro? Talvez.

Emprestar nosso Estádio seria gesto grande, amanhã quem poderia precisar jogar na Arena poderíamos ser nós. Ou a construção do novo estádio é mais um factoide da atual gestão?