PM prende ladrão que rompeu tornozeleira em Cambará

Rapaz tem apenas 24 anos

Rafael Pecca Ezidio(foto), de 24 anos, foi preso pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira, dia cinco, em Cambará.

A equipe do Reservado cumpriu o mandado de prisão pelo Artigo 157(roubo) expedido pelo juiz de Direito da comarca,Mário Augusto Quinteiro Celegatto, em desfavor do jovem.

Ele estava em sua casa, na Rua A do Conjunto Habitacional São José, e foi encaminhado para a carceragem local.

Rafael tinha rompido a tornozeleira eletrônica que estava em seu corpo e também deverá responder por mais essa situação.

A bem sucedida ação foi realizada pelos sargentos Reinaldo e Izidoro com apoio do soldado Alberto.

