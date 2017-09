Família de jovem morto em Santana do Itararé é homenageada

Os órgãos foram doados

O Governo do Estado aproveitou o Dia Nacional da Doação de Órgãos, celebrado em 27 de setembro, para homenagear os principais responsáveis pelos transplantes: a família dos doadores. O evento ocorreu nesta quarta-feira (27) no Parque Barigui, em Curitiba, e reuniu cerca de 100 famílias que aceitaram doar os órgãos de um ente querido.“Nada mais justo do que aproveitar esta data para prestar homenagens aos doadores por meio de suas famílias que um dia tomaram uma decisão que fez toda a diferença para resgatar uma ou mais vidas de pessoas que estavam na fila de espera por um órgão. Esse é só um pequeno gesto para demonstrar nosso agradecimento”, destaca a diretora da Central Estadual de Transplantes, Arlene Badoch.

As famílias receberam um certificado de agradecimento pelo ato de amor e solidariedade entregue por médicos de diversos centros transplantadores de Curitiba e região. O cirurgião transplantador Fábio Silveira participou das homenagens. Ele realiza transplantes de rim, fígado e pâncreas no Hospital do Rocio, em Campo Largo.

De acordo com Silveira, um transplante bem-sucedido possibilita que um paciente terminal com uma expectativa de vida curta retorne à sua família e às suas atividades normalmente. “Funcionamos em uma grande rede que é o Sistema Estadual de Transplantes, não podemos fazer nada sozinhos. Nessa causa, o ato de amor dessas famílias é essencial”, comenta.

Já tínhamos falado sobre isso na família várias vezes e sabíamos que era uma vontade dele. Hoje nos consola e diminui a nossa dor saber que um pedacinho do meu irmão está ajudando alguém a viver”

A enfermeira da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes do Hospital do Rocio, Adrieli Patriarca, trabalha há cinco anos na área, mas há três viveu a situação na família. “Perdi meu primo, Adinan, vítima de violência, e vivi isso pelo outro lado. Quando ele faleceu a gente já sabia exatamente o que fazer: aceitar a doação”, conta.

A família de Adinan de Oliveira, que vive em Santana do Itararé, foi uma das homenageadas no evento. “Já tínhamos falado sobre isso na família várias vezes e sabíamos que era uma vontade dele. Hoje nos consola e diminui a nossa dor saber que um pedacinho do meu irmão está ajudando alguém a viver”, diz a irmã da vítima, Fabiane Oliveira, que recebeu o certificado.

A doação de órgãos e tecidos só ocorre com a autorização das famílias. Por isso, o Governo do Estado é responsável pela campanha ‘Fale sobre isso’. O objetivo é estimular que o assunto seja abordado e que as pessoas deixem claro para suas famílias o desejo de se tornar um doador.

A diretora da Central destaca que para ser um doador de órgãos não é necessário deixar nenhum documento ou registro. “É importante deixar claro que não se deixa nada por escrito, não é possível documentar o desejo de doar os órgãos. Quem decide é apenas a família, portanto, são eles quem devem saber da vontade de seus entes queridos”, detalha.

AVANÇOS – O Governo do Estado investe fortemente na área de doação e transplantes de órgãos. Dados da Associação Brasileira de Transplantes mostram que o Paraná é o segundo estado do país no ranking de doação de órgãos. Em 2010, ocupava a 10ª posição.

O número de transplantes também aumentou mais de 300% no período, passando de 169 procedimentos (2010) para 718 (2016). Do início deste ano até agosto já foram realizados 334 doações e 542 transplantes no Estado. Atualmente, a lista de espera por um órgão no Paraná é de 1,6 mil cadastrados, enquanto este número passava de 3,3 mil em 2010.