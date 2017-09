Crianças participam de plantio de mudas em Carlópolis

Houve palestra e atividades práticas

Em comemoração ao Dia da Árvore, na quinta-feira (21) cerca de 250 crianças de Carlópolis participaram de um plantio de mudas promovido pela Rio Paranapanema Energia – concessionária da usina Chavantes(foto) e subsidiária do Grupo CTG no Brasil. A companhia também proporcionou palestras para alunos do 1º ao 5º ano da rede municipal e estudantes do 5º ao 9º ano da rede privada.

A realização foi em parceria com a Prefeitura Municipal de Carlópolis, por meio das secretarias de Educação e de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo. Na palestra, Guilherme Verri, da área de meio ambiente da Rio Paranapanema Energia, falou aos alunos sobre a importância das ações de preservação e recuperação das matas ciliares e, mais amplamente, da necessidade de proteção ambiental.

“Compreender a importância das árvores para o meio ambiente e a sobrevivência humana é essencial. A Rio Paranapanema Energia realiza um trabalho de educação ambiental na região das usinas e vê nas crianças um público estratégico, multiplicador das informações e sensível às causas ambientais. Elas não somente se engajam, como também cobram da comunidade práticas ecológicas que contribuem para um futuro sustentável”, comenta o gerente de Meio Ambiente da CTG Brasil, Rogério Marchetto.

Essa opinião é compartilhada pela secretária municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo, Francislane Ribeiro da Luz Bohrz. “Os alunos conseguem influenciar as atitudes dos adultos, cobrando responsabilidade na preservação do meio ambiente. Plantar mudas no Dia da Árvore é colocar em prática mais uma atividade em prol da conscientização que cultivamos diariamente em nossas crianças”, afirma.

Novas árvores- Após as palestras, ocorreram plantios simbólicos de 20 mudas em duas escolas municipais: Benedito Rodrigues de Camargo e José Sales. Conforme Marquetto, os espaços foram contemplados com espécies nativas adequadas à área urbana: ipê-branco, ipê-amarelo, quaresmeira e guarucaia.

A atividade promovida em Carlópolis faz parte do Programa de Promoção Florestal da Rio Paranapanema Energia. O compromisso das usinas com a conservação e recuperação ambiental no entorno dos reservatórios pode ser traduzido em números: nas duas últimas décadas foram doadas mais de 3,2 milhões de mudas e o manejo florestal superou os 12 mil hectares, sendo que mais de 8.000 deles foram reflorestados e 3.900, regenerados.

Conheça a CTG Brasil– Desde dezembro de 2016, a CTG Brasil atua na Bacia do Paranapanema por meio da Rio Paranapanema Energia, atual concessionária das hidrelétricas Jurumirim, Chavantes, Salto Grande, Canos I, Canoas II, Capivara, Taquaruçu e Rosana.

A CTG Brasil é parte da China Three Gorges Corporation (CTG), líder mundial em geração de energia hidrelétrica. A empresa está no País desde 2013, mas sua história de cooperação e troca de conhecimento com o Brasil começou na década de 80, quando engenheiros chineses vieram aprender com os engenheiros de Itaipu para a construção da usina de Três Gargantas, a maior do mundo, localizada no Rio Yangtzé, na China. Começava, aí, um intercâmbio de experiências que perdura até hoje.Atualmente, a CTG Brasil possui investimentos em 17 usinas hidrelétricas e 11 parques eólicos e uma capacidade total instalada de 8,27 GW, sendo a segunda maior geradora privada de energia do País. A empresa conta com a dedicação de seus talentos locais e está comprometida em contribuir com matriz energética brasileira, pautada pela responsabilidade social e respeito ao meio ambiente.