Clubes Desbravadores e Aventureiros fazem doação a asilo

Em Santo Antônio da Platina

Os Clubes de Desbravadores Rocha Eterna e Aventureiros Estrela do Amanhã, de Santo Antônio da Platina, realizaram visita no Asilo São Francisco de Assis.

Os grupos doaram aos idosos produtos de higiene pessoal, como shampoo, condicionador, sabonetes, perfumes e fraldas geriátricas que foram arrecadados com a comunidade local.

Os integrantes dos clubes ajudam a desenvolver nas crianças e adolescentes o amor e cuidado com o próximo, uma vez que todos precisam ajudar e serem auxiliados.

Os Desbravadores e Aventureiros se reúnem todos os domingos às nove horas na AABB(Associação Atlética Banco do Brasil) platinense.

São meninos e meninas que desenvolvem um trabalho filantrópico, doando seu tempo, energia e dinheiro em benefício da sociedade.

O clube está aberto para todos que queiram contribuir com um sociedade mais justa e solidária.

Contatos sem compromisso com a Diretora Joyce Dutra 99609-1658.

