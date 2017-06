Wenceslau Braz oferece pontos gratuitos de wi-fi à população

Intenção da prefeitura local é ampliar sistema

Rodoviária, Ginásio de Esportes Edmar Luiz Costa e a praça Espaço Chico. Estes três espaços públicos de Wenceslau Braz têm algo em comum: sinal de wi-fi liberado para todos aqueles que quiserem ou precisarem de conexão com a internet.

A iniciativa de proporcionar o sinal livre é da prefeitura local, que com a medida visa promover lazer e inclusão digital aos moradores do município e a quem passa de viagem pela rodoviária.

“Cada vez mais precisamos pensar no conceito de cidade digital, seja na informatização da prefeitura e de órgãos públicos, seja em oferecer a oportunidade do acesso à web nos espaços do município. No ginásio de esportes e Espaço Chico a pessoa pode ter seus momentos de lazer e ao mesmo tempo estar conectado. Já na rodoviária a intenção é permitir que quem espera o ônibus também tenha o conforto do acesso à internet”, avalia o prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar (PDT).

O prefeito ainda garante que os pontos de acesso livre à internet serão expandidos para mais locais do município. “Esta é a primeira etapa, mas pretendemos ainda neste ano ter wi-fi liberado também nas Unidades Básicas de Saúde e em outros espaços públicos”.

Rodoviária é um dos pontos do município que acesso livre à internet

No último campeonato de futsal realizado em Wenceslau Braz, disputado de março a abril, a internet no ginásio de esporte permitiu que as finais, tanto na categoria Municipal quanto na categoria Regional, foram transmitidos ao vivo em redes sociais pela equipe de Tecnologia da Informação do município, além de permitir a realização de diversas postagens em tempo real dos torcedores que acompanhavam os jogos.

A aguardada final da categoria Regional, disputada entre uma equipe de Wenceslau Braz e outra de Santo Antônio da Platina, acabou decidida nos pênaltis e a transmissão ao vivo teve milhares de visualizações.