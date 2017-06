Tomazina adequará estradas rurais

A partir da próxima segunda-feira

O Programa ‘Prefeitura no Bairro’ vai adequar estradas rurais e Levar serviços de saúde pública à zona rural de Tomazina Vem aí mais uma ação da Prefeitura de Tomazina, desta vez, focada em melhorias para a zona rural do município. Batizado de ‘Prefeitura no Bairro’, o programa terá início pelo bairro do Matão, na próxima segunda-feira (3), e promoverá uma grande ação de adequação de estradas rurais e um reforço nos serviços de saúde em todas as localidade do interior.

“A determinação do prefeito Flávio é para colocarmos as máquinas no interior e promovermos as adequações necessárias com agilidade. Vamos fazer um esforço concentrado, uma verdadeira blitz”, destacou o secretário de obras e infraestrutura Delcino Nabor. As prioridades serão para os acessos que ligam os bairros à cidade, além de outros pontos críticos prejudicamos pelas chuvas.

Além das máquinas, agentes de saúde acompanharão o calendário do interior levando sobretudo a saúde preventiva ao cidadão, e também cadastrando casos que requerem acompanhamento do poder público. Assim como já foi feito em toda área urbana, com o programa ‘Cidade Bem Cuidada’, haverá ainda um pente fino para evitar criadouros do mosquito aedes aegypti. “Estamos tendo uma participação muito expressiva da população e esse é o foco de todo trabalho, melhorar a vida das pessoas. Pedimos mais uma vez a união para cuidarmos do nosso interior”, frisou o prefeito Flávio Zanrosso.

O programa ‘Prefeitura no Bairro’ irá continuar após o termino das ações nos bairros citados, os próximos locais serão decididos posteriormente pela prefeitura.

Sequência de bairros do interior que serão atendidos:

-Bairro do Matão;

-Bairro do Mataozinho;

-Bairro da Anta;

-Bairro da Corredeira;

-Bairro Caninha do Vale;

-Bairro do Gabiroval;

-Bairro do Gusmão.