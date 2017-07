Vestibular neste domingo na Unopar Ibaiti e Santo Antônio

Inscrições podem ser realizadas pelo facebook

Neste domingo nove ,às 10 horas será realizada a prova do vestibular Unopar nos polos de Ibaiti e Santo Antônio da Platina e reunirá candidatos de toda a região,e haverá sorteio de bolsas de estudo aos participantes.

Atualmente os polos oferecem aos candidatos mais de 20 opções de cursos de graduação na modalidade semipresencial, em que o aluno precisa frequentar a aula apenas 01 vez por semana, e realiza o restante dos estudos de forma on-line em qualquer horário e local.

O aluno ainda conta com um tutor de sala que auxilia em todo o processo de aprendizagem, material didático gratuito e laboratórios específicos para aulas práticas.

Segundo Andréa Dib, diretora geral, a Unopar tem a melhor modalidade de ensino a distância do país, pois conta com aulas presenciais e conteúdos on-line, ideal para quem precisa de graduação de alta qualidade com flexibilidade de horário. Segundo ela, o valor das mensalidade são acessíveis, possibilitando a realização do sonho do diploma de curso superior.

Mais informações podem ser obtidas: Unopar Ibaiti – fone 43 3546-3715 ou Unopar Santo Antônio da Platina – fone 43 3534-7399.

A Unopar oferece cursos com mensalidades a partir de R$ 159,00, e ainda nessa campanha o valor da primeira mensalidade é de apenas R$ 59,00.

Ainda é possível se inscrever para a prova deste domingo, na sede dos polos ou pelo site: (http://bit.ly/VestUnopar ) ou ainda pela página do facebook onde as inscrições são gratuitas.