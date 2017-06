Ribeirão Claro recebe R$ 2 milhões para pavimentação, recape e iluminação pública

Também para compra de equipamentos

O prefeito de Ribeirão Claro, Mario Augusto Pereira (PSC), anunciou a liberação de R$ 2 milhões pelo Governo do Estado para realização de obras de recape, pavimentação, melhoria na iluminação pública e compra de equipamentos. O governador Beto Richa assinou a autorização que possibilitou o acesso dos municípios à verba, liberada através do Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM).

No Norte Pioneiro, apenas Ribeirão Claro foi contemplado com os recursos, graças ao trabalho de articulação do prefeito Mario Pereira junto ao governo do estado.

Para os próximos meses são esperadas as liberações de outros recursos solicitados junto aos governos estadual e federal.

De acordo com o chefe do executivo, sua equipe já está em busca dos orçamentos necessários para viabilizar a aquisição dos bens e serviços.