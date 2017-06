Rapaz capota picape em Carlópolis

Veículo teve prejuízos de grande monta

Bruno Rafael Custódio(foto) sofreu acidente na PR-218, entre Carlópolis e Fartura(SP), próximo da Cerâmica Mazzini.



Ele, que é de Japira e reside em Carlópolis, dirigia uma caminhonete Strada de sua empresa(JBR Locação de Equipamentos para Construção Civil)perdeu o controle da picape e capotou causando prejuízo de grande monta.

Estava sozinho no momento do acidente e sofreu escoriações pelo corpo e fraturas na região do tórax, sendo necessário ser transferido para a Santa Casa de Jacarezinho. Apesar da gravidade, Bruno não corre risco de morte.