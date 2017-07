Prefeito compra veículos com recurso próprio do município

Prefeitura adquire três novos carros

Dr. Antonely de Carvalho entregou nesta semana três novos veículos para a Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos.

São três utilitários Fiat/Strada, flex, ano 2015, que serão utilizados para os serviços diários do Departamento de Obras. A Secretaria tem a intenção de economizar com combustível e a manutenção mecânica e também trabalhar com mais agilidade e principalmente cuidar pela segurança de todos na hora de servir aos interesses da população.

Segundo o Prefeito, graças a uma política de contenção de gastos e de respeito ao uso correto do dinheiro público, está sendo possível reformar e renovar a frota de veículos da Administração Municipal com recursos próprios do município, muito importante para a realização de serviços para atender a população.

“A compra destes novos carros pela prefeitura vai, sem dúvida, contribuir e muito com a grande demanda de obras que estamos realizando no município” enfatizou o prefeito.