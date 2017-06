A equipe ROTAM Abordou

Nesta segunda 19, um veiculo que após passar pela viatura, veio a empinar trafegando na Avenida Brasil, sendo na seqüência realizado acompanhamento tático e com sucesso na abordagem do condutor da motociclista o qual foi atuado em infrações de trânsito,por realizar malabarismo com uma das rodas (empinar) por estar com o, pneu dianteiro desgastado e pela moto estar sem o filtro de ar,a motocicleta foi apreendida.