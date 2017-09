PC prende homem com objetos roubados em Santo Antônio

Nesta quarta-feira no bairro Álvaro de Abreu

Um homem de 21 anos(foto) foi preso pela Polícia Civil na tarde desta quarta-feira, 20 pelo crime de receptação.

A ação ocorreu no bairro Álvaro de Abreu, onde reside o detido. Não houve resistência.

Com ele, os policiais civis apreenderam parte do produto tomado de assalto em uma residência.

O crime ocorreu no dia 27 de agosto deste ano. A vítima, 49 anos, moradora na Rua Floriano Peixoto, região central da cidade, revela que por volta de 20h, ao atender um cidadão bater em sua porta, foi surpreendida por um homem, com capuz e usando uma faca, logo adentrando a sua casa, dando voz de assalto, levando dinheiro, telefones e pertences domésticos. Parte do acervo levado estava com o preso que, em seu interrogatório, disse ter comprado de um desconhecido.

Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, o homem foi levado à Cadeia Pública de Santo Antônio da Platina, à disposição da Justiça.

Segundo o titular da 38ª Delegacia Regional de Polícia, Tristão Borborema de Carvalho, “a ação integra uma série de investigações sobre roubos pela Polícia Civil. No decorrer da semana, várias vítimas foram intimadas para efetuar reconhecimento de suspeitos e vários objetos tomados de assalto foram recuperados. Já obtivemos mandados de busca e apreensão e decretação de prisão preventiva, expedidos pela Justiça, de assaltante e internação de adolescente infrator envolvido também com assaltos, que será encaminhado ao CENSE”.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, as investigações prosseguem para apuração de outros roubos. A Polícia espera que a população colabore com denúncias para facilitar o trabalho de investigação.

Participaram das diligências da prisão os agentes André Facco e Reinaldo Leopoldo.