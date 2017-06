Tomazinense vai buscar filha na creche alcoolizado

Ele foi preso pela PM

Na tarde de quarta-feira (28), a Polícia Militar de Tomazina recebeu uma solicitação anônima referente a um homem que chegou ao CMEI(Centro Municipal de Educação Infantil) para buscar sua filha, mas estava completamente embriagado.

O indivíduo desferiu diversas agressões verbais para funcionários do estabelecimento e, ainda, insistiu em pegar a criança e sair dirigindo. Quando a PM estava se deslocando para a creche, acabou encontrando o homem passando com seu Chevrolet Celta em frente ao 2º Pelotão da Polícia Militar, sendo dada voz de abordagem.

Os policiais constataram que apresentava sinais de embriaguez e o submeteram ao exame de etilômetro, o que apontou 0,67 MG/l comprovando a ingestão de álcool. Junto com o homem estava sua filha, uma criança de um ano colocada no banco da frente do veículo e sem nenhum tipo de proteção.

A menor foi encaminhada para o Conselho Tutelar para que as medidas cabíveis fossem tomadas e o genitor encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para que as devidas providências, uma vez que dirigir sob influência de substância psicoativa, como é o caso do álcool, é crime conforme a lei 9.503/97 art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.