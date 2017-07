Missa em Ação de Graças hoje pelo aniversário de pároco platinense

Às 19h30m na igreja Matriz

Será celebrada Missa em Ação de Graças nesta quinta-feira,dia seis, na igreja Matriz de Santo Antônio da Platina pelo aniversário do padre Rosinei Toniette(foto).

O jovem pároco comemorará com os fiéis seus 39 anos de vida.

Os pedidos de presentes são lençóis de solteiro de cor branca ou clara para serem doados ao Hospital Regional do Norte Pioneiro e fraldas geriátricas para o Hospital Nossa Senhora da Saúde.