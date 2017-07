Escola em tempo integral já é realidade em Ibaiti

O Programa novo´´ Mais Educação´´

Tem como finalidade principal contribuir para a alfabetização, ampliação do letramento e melhoria do desempenho em língua portuguesa e matemática das crianças e dos adolescentes, por meio de acompanhamento pedagógico específico; redução do abandono, da reprovação, da distorção idade/ano, mediante a implementação de ações pedagógicas para melhoria do rendimento e desempenho escolar; melhoria dos resultados de aprendizagem do ensino fundamental, nos anos iniciais e finais; e ampliação do período de permanência dos alunos na escola.

A Escola Municipal Leônidas Ferreira de Melo, No Bairro Cohapar, a Escola Municipal Daigles Aparecida de Carvalho, na Vila Guay e a Escola Municipal João Severino Sales no Distrito do Campinho, estão ofertando o Programa Novo Mais Educação que prevê no contra turno escolar as oficinas elaboradas nas áreas de conhecimento descritas.

A Escola municipal Leônidas Ferreira de Melo tem 41 crianças no programa com oficinas de português, matemática, futsal, dança e canto coral.

A Escola municipal Daigles Aparecida de Carvalho, na Vila Guay, está com 70 crianças inscritas no programa com oficinas de português, matemática, artesanato, futsal e dança. A Escola Municipal João Severino Sales possui 100 crianças inscritas e oferece as oficinas de português, matemática, música, dança e futsal.

Os alunos do Programa Novo Mais Educação permanecem na escola o dia todo. Eles recebem quatro refeições e cuidados necessários para o seu desenvolvimento integral.

