Enterrado corpo de professora em Jacarezinho

O corpo da professora Nair Andrade de Almeida Leite(foto) foi sepultado neste domingo, dia 11, no cemitério São João Batista, em Jacarezinho.

Ela dedicou sua vida pela Educação e trabalhou na FAFIJA(Faculdasde de Filosofia, Ciências e Letras), atual UENP(Universidade Estadual do Norte do Paraná)desde a implantação na década de 60.

Graduada em Pedagogia pela Faculdade Estadual de Filosofia Ciências e Letras de Jacarezinho (1968) e mestrado em Educação e Ensino na Formação do Professor pela mesma instituição(2003).