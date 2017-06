Circuito Corrida de Rua agrada crianças e adolescentes em Andirá

Democratização da prática esportiva

O Circuito Corrida de Rua, promovido no final de semana na Praça Sant´Anna, pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Andirá, trouxe muitos momentos de alegria e emoção.

O objetivo foi promover a democratização da prática esportiva, bem estar da saúde e a busca por estilos de vida mais saudáveis. Os focos foram crianças e adolescentes, nas faixas etárias de 06 a 17 anos (categorias: mamadeira, pré-mirim, mirim, infantil, menores).

Cada volta era acompanhada com muita torcida e expectativa dos pais e familiares das crianças que acompanhavam atentos e fervorosos na animação. Os cinco primeiros colocados de cada categoria eram destacados como os ganhadores da modalidade, mas, todos recebiam a medalha de participação, o que segundo o secretário de Esporte, Juraci Bernardino (Meloso), é importante para incentivar as crianças a continuarem nas práticas esportivas.

A Prefeita, Ione Abib, participou do evento, parabenizou os pais pelo incentivo e às crianças por participarem com tanto entusiasmo e dedicação. Ela também parabenizou a secretaria de esportes pela organização do projeto que tem como objetivo, além de socialização, também o desenvolvimento do interesse na prática esportiva do atletismo.

O secretário informou que a partir de agora esta ação acontecerá uma vez por mês, sempre numa comunidade diferente, mobilizando os moradores e as crianças de todas as regiões da cidade, promovendo, assim, ação social, qualidade de vida e prevenção por meio do esporte. A próxima comunidade a receber o Circuito Corrida de Rua é a Vila Americana. A data vai ser anunciada nos próximos dias e as inscrições serão feitas no local.

Para Rubens Junior, atleta profissional andiraense e que hoje reside em Assis (SP), esta ação promovida pela prefeitura precisa ser valorizada pois tira crianças e jovens de caminhos ruins e oportunizam a descoberta de talentos. Hoje o atleta brilha em circuitos de corrida por várias regiões do país. Rubinho, como é conhecido, trouxe o filho e dois sobrinhos para participação no evento deste sábado. “Isso aqui é tudo de bom, por que desenvolve as crianças, tira da rua, das drogas, do alcoolismo. Os pais têm que incentivar e aproveitar estas oportunidades. Meu filho faz natação, corrida e outras modalidades. Ele quer ser um atleta”, disse, orgulhoso.

Outro momento que emocionou bastante foi a participação do Antony de Carvalho, de 11 anos. Ele é deficiente físico, cadeirante, mas, não hesitou em disputar a corrida com outras crianças, que não possuem a mesma deficiência. Foi muito aplaudido. Deu uma volta de quatro quarteirões na cadeira de rodas e mostrou determinação e poderá vir a ser um importante atleta paraolímpico. Mostrou força e resistência.

A mãe, Emanuele Carvalho, emocionada, agradeceu a oportunidade e destacou a importância do município proporcionar ações como esta. Eles moraram na Itália, onde Antôny participava de várias ações esportivas, com ampla acessibilidade. O secretário Meloso também destacou projetos esportivos para promoção de inclusão e democratização esportiva, que serão implantados ainda este ano.

