Cambará lota ginásio de esportes e vence Abatiá nos JEPs

Na noite desta quarta-feira

É CAM-BA-RÁ”. Foi assim que o time da casa entrou em quadra para a disputa da final da fase regional dos Jogos Escolares, na noite desta quarta-feira, 14, no Ginásio de Esportes 21 de Setembro.

O time da Escola Angelina Vezozzo venceu o Colégio Estadual Rui Barbosa, de Abatiá, por 5×3 e carimbou a vaga para a fase Macro Regional que acontece no mês de julho em Arapoti.

A estreia do time campeão foi contra o Colégio Dona Moralina Eleutério, de Santo Antônio da Platina, por 6×2. Na segunda partida a vitória veio contra o Colégio João M. da Silveira de Quatiguá por 4×1. A última partida da primeira fase foi contra o Colégio Estadual Durval Ramos Filho, de Andirá e mais uma vitória por 5×2.

A semifinal foi contra o Colégio Estadual Hermínia Lupion, de Ribeirão do Pinhal. Uma partida que mesmo pela manhã atraiu mais de 500 pessoas ao Ginásio para apoiar o time da casa. A vitória por 6×3 carimbou a vaga para a final.

A partida decisiva tinha mais de 1.500 pessoas no Ginásio e apoio desde o primeiro minuto. A vitória por 5×3 foi decidida em detalhes, mas após o apito final a torcida foi comemorar com o time.Presenças do prefeito Haggi Neto, vice-prefeita, Cláudia Batista e chefe do Núcleo Regional de Educação, Magda Nogueira.

Os Jogos Escolares do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio das Secretarias de Esporte e Turismo e da Educação, com apoio do município de Cambará.