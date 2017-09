Aplicativo agiliza solução de demandas na prefeitura de Ibaiti

Comunicação mais simples, direta e eficiente

Deyvitt Augusto Leal (fotos), Secretário de Governo, da prefeitura de Ibaiti, fez uma visita de cortesia ao npdiario na tarde desta terça-feira, dia 26, em Santo Antônio da Platina.Na ocasião, anunciou o lançamento de um aplicativo chamado “Alô Prefeito”, que une o cidadão ao gestor do município com o objetivo de tornar a comunicação mais simples e eficiente.

É um importante canal de comunicação entre a prefeitura e os moradores do município.Com ele a população pode solicitar serviços da prefeitura, além de poder sugerir ações e fazer comentários sobre a administração. O Aplicativo pode ser baixado através das lojas virtuais dos sistemas IOS, Android e Windows Phone, sendo necessário realizar um cadastro simples.

O uso é gratuito e o solicitante pode também enviar fotos de suas demandas direto para o Prefeito (como buracos em ruas). Na sequência, após receber, o chefe do executivo encaminha para a secretaria responsável.

No aplicativo estão disponíveis espaços para reclamações, sugestões, denúncias e elogios. O sistema de geolocalização identifica o local exato do problema para facilitar o trabalho das equipes responsáveis por atender todas as regiões da cidade.

“Facilita e agiliza o trabalho na administração pública”, afirma Deyvitt.

“A utilização de tecnologia de informação pelos órgãos públicos é uma tendência que vem se expandindo e Ibaiti sai na frente no Norte Pioneiro”, acrescentou o gerente de marketing do npdiario, Vítor Leite.