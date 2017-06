Acidente mata dois na BR-153 em Jacarezinho

Vítimas são de Ibaiti e Pinhalão

O motorista Francisco Carlos Mendes, de 26 anos, e ajudante Paulo Cesar Soares de Carvalho,33, que trafegavam pela BR-153 entre Jacarezinho e o bairro de Marques dos Reis, na divisa com o estado de São Paulo, morreram em um grave acidente no quilometro seis da rodovia na manhã desta quarta-feira (14).

Pela situação no local, é provável que um dos pneus dianteiros do caminhão tenha estourado e o motorista perdeu o controle da direção. O caminhão bateu contra a canaleta de água pluviais e depois contra uma árvore antes de tombar e despedaçar-se em uma estrada vicinal ao lado da rodovia federal.

Carvalho,que era natural de Ibaiti chegou a ser encaminhado para o Pronto Socorro de Jacarezinho, mas morreu antes da chegada. Mendes, nascido em Pinhalão, morreu com o impacto do acidente. Equipes da Triunfo/Econorte, Corpo de Bombeiros, Polícias Militar, e Rodoviária Federal (PRF) e Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local.

O caminhão era da transportadora Alfa e faria uma entrega no bairro de Marques dos Reis(Texto e fotos:Jivago França/JDS Comunicação).

