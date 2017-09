Zezão se encontra com Beto Richa e pede melhorias na Efapi

Audiência foi nesta terça em Curitiba

O governador do Paraná, Beto Richa(PSDB), e o prefeito de Santo Antônio da Platina, Professor Zezão(PHS) se reuniram nesta terça-feira, dia cinco, no Palácio Iguaçu, em Santo Antônio da Platina.

Na pauta, demandas do município e o pedido de apoio do Governo do Estado para a reforma do Parque de Exposições Dr. Alício Dias dos Reis, onde anualmente é realizada a tradicional EFAPI (Exposição Feira Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro).



De acordo com o deputado Bernardo Ribas Carli(PSDB), presente na audiência, a estrutura física precisa de reparos e melhorias para que o evento retome os elevados padrões que a colocavam no mesmo patamar de grandes feiras de nível estadual e nacional. “A festa atrai cerca de 100 mil pessoas durante os dias de exposição e é uma fonte de renda relevante por tratar do agronegócio regional”, destacou.

Segundo o chefe do executivo, é necessário ser construído um barracão para uso do pavilhão de Agricultura e Meio Ambiente, um barracão para uso da Indústria e Comércio, feito recape asfáltico e readequações das instalações elétricas.

Acompanharam a audiência o vice-prefeito Chico da Aramom(PMN) e o secretário municipal de Obras, José Panigada, eleito vereador pelo PMN que preferiu assumir o cargo na prefeitura.