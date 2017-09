Zanrosso faz palestra em Wenceslau Braz

Sobre experiências na gestão pública para alunos de Administração

Na terça-feira à noite, 12, o prefeito de Tomazina, Flávio Zanrosso, foi palestrante convidado no evento da Facibra (Faculdade de Ciências de Wenceslau Braz), parte integrante das comemorações do Dia do Administrador, ocorrido no último dia nove.

Com uma das administrações mais bem avaliadas do interior do estado, conforme recente pesquisa, Zanrosso debateu com alunos os principais “Desafios da Gestão Pública”, apontando iniciativas pioneiras e programas de inovação que envolvem e melhoram a vida da população.

O programa ‘Academia Espaço Vida’, fruto da parceria entre o poder público e iniciática privada, onde os idosos tem acesso gratuitamente a horários de academia, socialização e dança.

O programa ´Cidade Bem Cuidada’ de atenção à área urbana e o ‘Prefeitura no Bairro’, de adequações no interior foram alguns dos exemplos. Flávio também reforçou a importância das universidades e da formação de profissionais para atuar na área pública. “A gestão pública precisa de mais ideias e ação, e os futuros profissionais, bem capacitados, vão fazer a diferença” declarou.

O encontro contou também com a presença do corpo docente da Facibra, do diretor acadêmico, Professor Luís Guilherme Barbosa, a diretora da Apae(Associação de Pais e Mestres), de Tomazina, Vera Sanches, da pedagoga, Gezebel Sanches, além de membros da equipe do prefeito,Aline Ishii, Camila Vale, Jordana de Oliveira e Michel Couto.