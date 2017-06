Wenceslau Braz realiza recape em vias esburacadas

Obras vão durar uma semana

Dois trechos centrais de Wenceslau Braz com a malha asfáltica muito deteriorada começaram a receber obras de melhoria. As ruas ao redor do fórum de justiça e a entrada de ônibus da rodoviária estão com as equipes trabalhando para atender a antigos pedidos da comunidade.

As vias em questão se encontravam em péssimo estado de conservação, com muitos buracos e desníveis do pavimento, gerando justas reclamações por parte da população.

Agora, se o tempo colaborar, a estimativa é que em cerca de uma semana as duas obras estejam concluídas.

“Por se tratarem de pontos centrais, de grande visibilidade, havia essa prioridade para a realização do novo pavimento. Conseguimos planejar e executar essas obras tão importantes já no sexto mês da nossa gestão, atendendo a tantos pedidos da nossa população que clamava por essas melhorias”, avalia o prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar (PDT).

Nossas obras de pavimentação talvez sejam demoradas, mas serão bem feitas, para não calçar uma rua e causar alagamentos em outras. Vamos fazer um serviço bem feito, planejado, para que nossa população não sofra mais com esse tipo de problema”

O prefeito também afirma que ainda este ano a prefeitura dará início a obras de pavimentação nas vilas. “Estamos cientes que existem graves problemas estruturais em alguns bairros, alguns deles por falta de drenagem. Por isso nossas obras de pavimentação talvez sejam demoradas, mas serão bem feitas, para não calçar uma rua e causar alagamentos em outras. Vamos fazer um serviço bem feito, planejado, para que nossa população não sofra mais com esse tipo de problema”, completa Paulo Leonar.

Atualmente o município conta com ruas sem pavimentação em diferentes bairros, além de ruas esburacadas igualmente em diferentes regiões.

Vale lembrar que também neste primeiro semestre a prefeitura já havia realizado o recape asfáltico da Rua Aníbal Andraus, na Vila Santa Maria. Embora esta obra tenha se iniciado ano passado, ela foi concluída e integralmente paga apenas em 2017.