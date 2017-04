Vereadores acompanham licitação em Wenceslau Braz

Postura mostra transparência da gestão

Ampla divulgação prévia, portas abertas e presença dos vereadores na realização dos pregões. Essa é a realidade da prefeitura de Wenceslau Braz neste ano no quesito licitação, onde o município passou a agir com transparência total. Nesta quarta-feira (12), por exemplo, uma licitação para a aquisição de materiais elétricos foi acompanhada pessoalmente por quatro vereadores do município. “Primamos pela transparência em todos os setores, em todas nossas ações. Todas nossas licitações são avisadas ao comércio e realizadas de portas abertas”, destaca o prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar (PDT).

“Queremos que o município volte a ter credibilidade junto á comunidade, junto aos empresários e comerciantes, e para isso precisamos ser muito transparentes e sérios em todas as nossas ações”, continua o prefeito.

COMPRAS LOCAIS As duas empresas que participaram da licitação desta quarta são de Wenceslau Braz, confirmando o objetivo da prefeitura em privilegiar o comércio local nas compras públicas. Em anos passados a estimativa é que pouco mais de 30% das compras da prefeitura eram realizadas no comércio local. Neste começo da nova gestão este número já dobrou, e a estimativa é que até o quarto ano de mandato chegue a 90%, injetando valores milionários e fortalecendo consideravelmente a economia brazense.