Veja resultados finais dos Jogos Abertos

Etapa concluída domingo teve participação de 23 cidades

A Coordenação Técnica do 60º Jogos Abertos do Paraná – Divisão “B”, divulgou os resultados dos dias 16 a 18 desta primeira etapa dos Jogos em Sertaneja.

As competições de Futebol, Futsal, Basquetebol e Voleibol movimentaram centenas de alunos em várias praças esportivas do município que deverá receber novamente os atletas nos dias entre 30 de junho a dois de julho para a etapa final.

Essa foi a primeira vez que Sertaneja sedia um evento deste nível com a participação de 954 pessoas entre atletas, técnicos, dirigentes, árbitros e integrantes da Comissão Central Organizadora.

Segundo o Chefe do escritório regional da Secretaria de Esporte e Turismo de Cornélio Procópio, Sílvio Antônio Cunha, são 816 atletas de 23 municípios com 55 equipes inscritas nas modalidades de Basquetebol, Futebol, Futsal, Handebol e Voleibol que participam desta fase.

Ele destacou que a organização e coordenação desta etapa superou as expectativas e contribuiu muito para o sucesso dos Jogos. “Estaremos recebendo, com o prefeito Jamison Donizete da Silva e sua competente equipe, a partir do dia 30, todos os atletas que participarão da última etapa dos Jogos”, disse.

Confira os resultados:

Basquetebol:

JACAREZINHO 72 RIBEIRÃO DO PINHAL 32 18×03 – 23×06 – 12×19 – 19×04

M B; RIBEIRÃO DO PINHAL 39 CORNÉLIO PROCÓPIO 110 12×19 – 11×33 – 06×29 – 20×29

M B; CORNÉLIO PROCÓPIO 77 JACAREZINHO 72 11×15 – 24×13 – 23×20 – 19×24 M B.

Futebol:

NOVA FÁTIMA 06 RIBEIRÃO DO PINHAL 02 04×00 – 02×02

M B ITAMBARACÁ 02 JACAREZINHO 00 01×00 – 01×00

M B; RIBEIRÃO CLARO 02 CORNÉLIO PROCÓPIO 03 00×02 – 02×00 – 00×01

M B; SERTANEJA 04 SANTO ANTÔNIO DA PLATINA 03 00×00 – 03×03 – 01×00

M B; NOVA FÁTIMA 01 JACAREZINHO 05 00×03 – 01×02

M B RIBEIRÃO DO PINHAL 02 ITAMBARACÁ 03 01×01 – 01×02

M B; SERTANEJA 00 CORNÉLIO PROCÓPIO 03 00×01 – 00×02

M B; SANTO ANTÔNIO DA PLATINA 03 RIBEIRÃO CLARO 04 02×01 – 01×02 – 00×01

M B; JACAREZINHO 06 RIBEIRÃO DO PINHAL 00 04×00 – 02×00

M B; NOVA FÁTIMA 01 ITAMBARACÁ 05 01×03 – 00×02

M B; CORNÉLIO PROCÓPIO 02 SANTO ANTÔNIO DA PLATINA 03 01×03 – 01×00

M B; e SERTANEJA 00 RIBEIRÃO CLARO 01 00×00 – 00×01

M B. Futsal:

CORNÉLIO PROCÓPIO 07 SANTA AMÉLIA 02 04×01 – 03×01

F B; SANTO ANTÔNIO DA PLATINA 07 ITAMBARACÁ 01 04×00 – 03×01

F B; SERTANEJA 09 BANDEIRANTES 06 06×01 – 03×05

F B; BANDEIRANTES 01 CORNÉLIO PROCÓPIO 03 01×02 – 00×01

F B; SERTANEJA 02 SANTA AMÉLIA 11 01×06 – 01×05

F B; ITAMBARACÁ 00 JACAREZINHO 03 00×01 – 00×02

F B; JACAREZINHO 03 SANTO ANTÔNIO DA PLATINA 02 01×01 – 01×01 – 01×00

F B; SERTANEJA 02 CORNÉLIO PROCÓPIO 11 01×04 – 01×07

F B; SANTA AMÉLIA 07 BANDEIRANTES 02 02×00 – 05×02

F B; SIQUEIRA CAMPOS 09 LEÓPOLIS 02 03×00 – 06×02

M B; ASSAÍ 07 SANTA CECÍLIA DO PAVÃO 03 04×00 – 03×03

M B; JACAREZINHO 03 BANDEIRANTES 01 01×01 – 02×00

M B; RIBEIRÃO CLARO 04 ABATIÁ 09 02×05 – 02×04

M B; SERTANEJA 07 SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA 08 02×02 – 05×06

M B; SANTO ANTÔNIO DA PLATINA 06 RANCHO ALEGRE 03 02×01 – 04×02

M B; RIBEIRÃO DO PINHAL 05 SANTA AMÉLIA 06 01×02 – 04×04

M B; LEÓPOLIS 00 CONSELHEIRO MAIRINCK 04 00×01 -00×03

M B; RANCHO ALEGRE 01 CORNÉLIO PROCÓPIO 12 00×04 – 01×08

M B; SANTA AMÉLIA 08 SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO 09 03×03 – 05×05 – 00×01

M B; ABATIÁ 03 URAÍ 05 01×02 – 02×03

M B; SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA 03 ASSAÍ 00 00×00 – 03×00

M B; SERTANEJA 09 SANTA CECÍLIA DO PAVÃO 10 07×05 – 02×04 – 00×01

M B; SANTA CECÍLIA DO PAVÃO 06 SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA 03 01×01 – 05×02

M B; CONSELHEIRO MAIRINCK 03 SIQUEIRA CAMPOS 13 02×08 – 01×05

M B; CORNÉLIO PROCÓPIO 01 SANTO ANTÔNIO DA PLATINA 05 01×03 – 00×02

M B; SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO 05 RIBEIRÃO DO PINHAL 06 03×02 – 02×03 – 00×01

M B; URAÍ 02 RIBEIRÃO CLARO 08 01×05 – 01×03

M B; JOAQUIM TÁVORA 01 JACAREZINHO 07 01×02 – 00×05

M B; e SERTANEJA 03 ASSAÍ 04 01×01 – 02×03

M B.Voleibol:

RIBEIRÃO DO PINHAL 00 CORNÉLIO PROCÓPIO 02 15×25 – 22×25

F B; BANDEIRANTES 02 SIQUEIRA CAMPOS 01 21×25 – 25×07 – 15×06

F B; RIBEIRÃO DO PINHAL 02 SIQUEIRA CAMPOS 00 25×18 – 25×15

F B; CORNÉLIO PROCÓPIO 02 BANDEIRANTES 00 25×16 – 25×16

F B; SIQUEIRA CAMPOS 00 CORNÉLIO PROCÓPIO 02 19×25 – 18×25

F B; RIBEIRÃO DO PINHAL 01 BANDEIRANTES 02 25×23 – 19×25 – 13×15

F B; FIGUEIRA 02 SANTO ANTÔNIO DA PLATINA 01 25×17 – 27×29 – 15×04

M B; SANTA CECÍLIA DO PAVÃO 00 CORNÉLIO PROCÓPIO 02 25×09 – 25×14

M B; SIQUEIRA CAMPOS 00 RIBEIRÃO DO PINHAL 02 17×25 – 20×25

M B; SANTO ANTÔNIO DA PLATINA 02 CAMBARÁ 00 28×26 – 25×15

M B; CORNÉLIO PROCÓPIO 00 JOAQUIM TÁVORA 02 19×25 – 23×25

M B; RIBEIRÃO DO PINHAL 02 URAÍ 00 25×14 – 25×16 M B; URAÍ 00 SIQUEIRA CAMPOS 02 12×25 – 21×25

M B; CAMBARÁ 01 FIGUEIRA 02 17×25 – 27×25 – 05×15

M B; e JOAQUIM TÁVORA 02 SANTA CECÍLIA DO PAVÃO 00 25×10 – 25×14 M B.