Veja imagens do Desfile de 7 de Setembro em Santo Antônio

Na manhã desta quinta-feira

Como acontece todos os anos, o desfile de Sete de Setembro em Santo Antônio da Platina foi promovido na frente da Casa da Cultura, no centro da cidade.Na manhã desta quinta-feira, centenas de pessoas passaram na frente de um palanque com o prefeito Professor Zezão Coelho, a primeira-dama Mônica,entre outros.

A comemoração teve início pouco depois das oito horas, encerrando por volta das 11 horas.

Houve a participação de alunos, professores e funcionários de estabelecimento de ensino,Centro Municipais de Educação Infantil, Polícia Militar, representantes de entidades etc.

A apresentação das crianças da Escola Municipal Ivonice Aparecida de Souza, localizada no distrito de Monte Real, chamou a atenção.

Com o tema “semeando sonhos, construindo cidadãos do amanhã”, os menores realizaram uma bela homenagem à Polícia Militar, por pela segurança oferecida aos Paranaenses. Fardados, o “pelotão de soldadinhos” marchou frente à população Platinense, prendendo a atenção de todos. A equipe ROTAM(Rondas Ostensivas Tático Móvel0 desfilou logo atrás dos aluninhos.

As fanfarras também se apresentaram na avenida Oliveira Motta.

O clima agradável atraiu os platinenses no feriado.