UTI adulta do Hospital Regional será entregue em outubro

Em Santo Antônio da Platina

O deputado estadual Pedro Lupion (DEM) confirmou nesta quarta-feira, dia 13, a realização do primeiro teste de funcionamento da UTI adulta do Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina.Os dez novos leitos da UTI serão entregues já em outubro.

De acordo com o parlamentar a ampliação da obra, com área de construção de 843 m², foi orçada em mais de R$ 3,4 milhões.

Essa é uma importante obra que muito em breve a saúde do Norte Pioneiro vai poder contar. Uma ação do nosso governo do Paraná que reconhece a importância de se investir nos municípios do interior do Estado”

Lupion explica que o teste de hoje faz parte de um procedimento padrão adotado antes da liberação e acolhimento de pacientes.

“Essa é uma importante obra que muito em breve a saúde do Norte Pioneiro vai poder contar. Uma ação do nosso governo do Paraná que reconhece a importância de se investir nos municípios do interior do Estado.