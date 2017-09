Unopar SAP e Ibaiti recebem selo Instituição Socialmente Responsável

Os polos Unopar de Ibaiti e Santo Antônio da Platina receberam um Selo de “Instituição Socialmente Responsável”. Concedida pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), a certificação tem como objetivo mostrar à sociedade que a instituição de ensino promove ações com foco no bem-estar social e no desenvolvimento sustentável da comunidade na qual está inserida.

Para receber o selo, os polos participaram da 13ª edição da Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular, desenvolvendo atividades como Rua de Lazer, Mutirão de Cidadania, participação em corridas e ações para a orientação de saúde e bem-estar, e concluíram todas as etapas previstas no Sistema da ABME.

Em sua 13ª edição, mais de 800 instituições de ensino superior aderiram à Campanha da Responsabilidade Social, realizada pela ABMES. O ápice do projeto aconteceu entre os dias 18 e 23 de setembro, quando foi realizada a Semana da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular. Nesta edição, foram registradas mais de oito mil atividades em diversas áreas, como educação, saúde, cultura e meio ambiente, com cerca de um milhão atendimentos pelo país.

Para Andréa Martinez Dib(foto), diretora dos polos, o reconhecimento apenas chancela o trabalho desenvolvido pela universidade em toda a região. “Fica atestado que as nossas instituições de ensino se preocupam com o bem-estar social da comunidade e com seu desenvolvimento sustentável”.

A Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular teve sua primeira edição em 2005 e ao longo de 12 anos realizou mais de 11 milhões de atendimentos à população. Foram mais de 70 mil atividades, envolvendo mais de 2,7 milhões de alunos, 216.484 professores e mais de 158 mil técnicos.