Unopar Santo Antônio anuncia investimento de R$ 400 mil em laboratórios

Durante uma visita de cortesia ao npdiario , a Diretora do Polo Unopar de Santo Antônio da Platina, Andréa Martinez Dib, acompanhada da coordenadora pedagógica Iara Chaves Machado(foto), anunciaram a construção de três novos laboratórios para o polo de ensino situado no Jardim Egéa em Santo Antônio da Platina.

Os laboratórios servirão como extensão para os cursos ofertados, e atenderão todos os padrões de qualidade exigidos pelo MEC(Ministério da Educação e Cultura).

O primeiro.que será entregue no mês que vem, possuirá 95 metros quadros e será o Multidisciplinar. O espaço vai atender as demandas dos cursos de Enfermagem, Estética e Cosmética e Educação Física, comportará 30 acadêmicos e contará com todos os equipamentos necessários para execução de aulas práticas.

O segundo a ser entregue é o laboratório para o curso de Estética e Cosmética, com 58 metros quadrados reproduzirá os ambientes de um instituto de beleza.



E por fim, com previsão de entrega para 2018 será construído o laboratório específico para o curso de Enfermagem. Este possuirá 68 metros quadrados e vai simular um ambiente hospitalar, com macas, equipamentos, mobiliário, e tem como objetivo promover o desenvolvimento profissional prático para os acadêmicos.

Segundo Andréa Dib, o investimento é a prova da consolidação da universidade na comunidade, uma vez que toda a estrutura visa formar profissionais locais aptos para o bom desempenho de suas funções no mercado de trabalho. “É um grande orgulho para nós atender essa demanda local com qualidade e inovação” frisou Andréa.

