Unopar oferece Curso de Segunda Licenciatura

Nos pólos de Ibaiti e Santo Antônio da Platina

Os polos Unopar de Ibaiti e Santo Antônio da Platina,já estão com inscrições abertas para a graduação à distância de Segunda Licenciatura, para quem já concluiu o ensino superior. O curso proporciona aos licenciados, a oportunidade de ampliar a sua atuação profissional em seis áreas, e tem duração de 18 meses.

O programa foi lançado de acordo com a Resolução MEC Nº 2, de 01 de julho de 2015, tem por objetivo viabilizar, outra Graduação para aqueles que já concluíram um curso de Licenciatura, para isso,o candidato deve possuir diploma e histórico do curso, em qualquer área de formação. Não poderão participar portadores de Licenciatura curta.

Cursos e metodologia

Ao todo são oferecidas seis opções de curso: Educação Física, História, Letras-Português, Matemática, Pedagogia e Química, na modalidade 100% on line, em que o aluno realiza todo o estudo através de uma plataforma na internet, conta com o apoio de tutores e comparece presencialmente ao polo apenas para realização de provas e trabalhos.

Procedimentos

Os candidatos do programa de Segunda Licenciatura não precisam realizar vestibular, basta se inscreverem pelo link: (http://bit.ly/2ªLicenciatura), encaminharem até o polo os documentos necessários, e após análise da documentação e aprovação da matrícula iniciar os estudos.

Para mais informações entre em contato com os polos:

Unopar Ibaiti

(43) 3546-3715 / 98413-0090

Unopar Santo Antônio da Platina

(43) 3534-7399 / 99662-0002