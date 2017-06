Último dia do recadastramento biométrico lota fórum eleitoral de Santo Antônio da Platina

Trabalhos foram até 20h30m

Foi concluído nesta sexta-feira,dia 16, em torno de 20h30m o recadastramento biométrico em Santo Antônio da Platina.

O fórum eleitoral,situado à Rua Rui Barbosa,212, no centro, ficou lotado e as filas dobraram os quarteirões(fotos).Só ontem foram 1.140 recadastrados.

A chefe do cartório, Ana Paula Pavanini Navas,confirmou que o prazo não foi prorrogado e quem não compareceu terá seu título cancelado.

Na quinta-feira,dia 15, o juiz eleitoral Júlio César Michelucci Tanga telefonou ao npdiario para agradecer a divulgação intensa feita pelo jornal para que a meta fosse ultrapassada, chegando a 84%.

Ana Paula acredita que o eleitorado deverá ser reduzido em 15% de 32.500 para cerca de 29 mil a 30 mil.Os resultados finais serão divulgados dentro de alguns dias até a validação da Justiça Eleitoral.

Quem desejar colocar a situação em dia precisará pagar uma multa no valor de R$ 3,51 e terá disponível apenas uma máquina e um funcionário para fazer o serviço, já que todos os novos títulos precisarão das digitais dos dez dedos e também da fotografia do eleitor.

Este slideshow necessita de JavaScript.