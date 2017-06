Tomazina tem nova e moderna iluminação pública

Investimento de R$ 400 mil na zona urbana

Tomazina recebeu a confirmação da liberação de 394.200,00 mil reais para iniciar a modernização da iluminação pública da cidade e para obras de recuperação de vias públicas e calçadas.

O recurso foi destinado por intermédio do deputado federal Reinhold Stephanes (PSD) através de sua Emenda Individual de 2017 para o município.

A nova iluminação será em tecnologia Led – Light Emitting Diode (Diodo Emissor de Luz) -, dispositivo que transforma a energia elétrica diretamente em luz, sem perda de calor, como é o caso das lâmpadas convencionais (fluorescentes e incandescentes). A luz de Led é uma alternativa mais econômica para iluminação pública, chegando a durar 50 vezes mais do que as lâmpadas comuns e com durabilidade de até 17 anos.

O projeto final, que inclui ainda reparos urbanos em vias públicas e calçadas, conta com a parceria da Caixa Economia Federal e montante final investido será de 409 mil reais. “Agradecemos imensamente a atuação do deputado Stephanes em favor da nossa cidade. As melhorias vão ajudar a trazer ainda mais qualidade de vida nos nossos bairros”, concluiu o prefeito Flávio Zanrosso.