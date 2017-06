Tomazina amplia ações de controle e transparência

Decreto foi assinado nesta segunda-feira

Na manhã desta segunda-feira (12) o prefeito de Tomazina, Flávio Zanrosso, assinou um novo decreto com o objetivo de aprimorar ainda mais a transparência na gestão municipal. Já nos primeiros 100 dias de governo o primeiro passo nesse sentido tinha sido dado, com a criação do Departamento Interno de Transparência e Controle, iniciativa inédita na história de Tomazina e região.

A diretoria responsável pela transparência está sob o comando do contador geral do município, Sidnei Cruz. “O contexto nacional e a população exigem transparência e essa é uma determinação da administração. Aumentar a transparência e coibir qualquer ato suspeito”, destacou.

Segundo Sidnei, nestes primeiros meses o departamento já organizou os dados disponíveis na administração de modo a democratizar o acesso aos moradores. “Por lei, é preciso somente divulgar os dados de licitação, por exemplo, mas nós fomos além. Estamos filmando todos os processos, e, em breve, vamos divulgar na rádio da cidade, no Facebook e mandar tudo para o Ministério Público. Esse é o avanço do Decreto”, lembrou.

O prefeito Flávio Zanrosso destaca ser um passo importante “foi um compromisso que assumimos com a população ainda em campanha e estamos honrando. Todos deve cobrar, fiscalizar e acompanhar as ações do poder público, sabendo exatamente onde os recursos são aplicados” disse o prefeito.

Em breve, a prefeitura deve iniciar também o programa ‘Prefeitura nas Escolas’, projeto com o intuito de colocar estudantes do ensino médio em contato com a vida política, esclarecendo pontos chaves do funcionamento dos Poderes Municipais, Executivo e Legislativo.