Termina Fase Regional dos 60º Jogos Abertos

Foram 816 atletas de 23 municípios

Terminou no início da tarde deste domingo, dia dois, a segunda etapa da Fase Regional dos 60º Jogos Abertos do Paraná. Durante dois finais de semana, a cidade viveu um clima de muita disputa nas praças esportivas e um grande número de atletas, coordenadores, técnicos e árbitros. De acordo com o chefe do escritório regional da Secretaria de Esporte e Turismo de Cornélio Procópio, Silvio Antônio Cunha, foram 816 atletas de 23 municípios com 55 equipes inscritas nas modalidades de Basquetebol, Futebol, Futsal, Handebol e Voleibol.

“Toda a organização está de parabéns. A prefeitura, através da Secretaria Municipal de Esportes, o Governo do Estado, através da Secretaria de Esportes e Turismo e especialmente todas as cidades que enviaram seus atletas e dirigentes para as competições. Esse expressivo número de equipes e cidades demonstra que o esporte ainda continua sendo prioridade em toda a mesorregião do Norte Pioneiro”, disse.

Ele destacou o empenho do prefeito de Sertaneja, Jamison Donizete, da secretária municipal de Esportes Fernanda Antonagelo e toda sua equipe, o Secretário de Esporte e Turismo do Paraná, Douglas Fabrício, o Governador Beto Richa e toda equipe da CCO(Comissão Central Organizadora)pelo empenho durante o evento. “Essa parceria, esta união de esforços proporcionou momentos inesquecíveis para a população de Sertaneja e para os atletas e equipes participantes”, concluiu Silvio Cunha.

Acompanhe os últimos resultados:

Handebol Feminino B

1º Uraí

2º Bandeirantes

–

Futsal Feminino B

1º Santa Amélia

2º Cornélio Procópio

3º Santo Antônio da Platina

4º Jacarezinho

Jogos finais -CORNÉLIO PROCÓPIO 03 SANTA AMÉLIA 04 02×01 – 01×02 – 00×01

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA 05 JACAREZINHO 01 01×00 – 04×01 –

Futsal Masculino B

1º Siqueira Campos

2º São Sebastião de Amoreira

3º Santo Antônio da Platina

4º Cornélio Procópio

Jogos finais – CORNÉLIO PROCÓPIO 00 SANTO ANTÔNIO DA PLATINA 01 00×01 – 00×00 SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA 02 SIQUEIRA CAMPOS 08 01×04 – 01×04

–

Futebol Masculino B

1º Jacarezinho

2º Itambaracá

3º Cornélio Procópio

4º Ribeirão Claro

Jogosfinais – CORNÉLIO PROCÓPIO 01 RIBEIRÃO CLARO 00 00×00 – 01×00

JACAREZINHO 03 ITAMBARACÁ 00 00×00 – 03×00

–

Voleibol MasculinoB

1º Santo Antônio da Platina

2º Figueira

3º Ribeirão do Pinhal

4º Joaquim Távora

Jogos finais – SANTO ANTÔNIO DA PLATINA 03 FIGUEIRA 02 21×25-25×22-13×25-25×18-15×11

RIBEIRÃO DO PINHAL 02 JOAQUIM TÁVORA 00 25×23 – 25×22

–

Voleibol Feminino B

18/06/2017 RIBEIRÃO DO PINHAL 01 BANDEIRANTES 02 25×23 – 19×25 – 13×15

18/06/2017 SIQUEIRA CAMPOS 00 CORNÉLIO PROCÓPIO 02 19×25 – 18×25