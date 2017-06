Teatro para todas as idades amanhã em Santo Antônio da Platina

Com artistas de colégios platinenses

No novo espetáculo da Companhia Black Out ,de Santo Antônio da Platina, serão apresentadas três estórias emocionantes às 21 horas desta sexta-feira,dia 30, e em três categorias(drama, comédia e terror). Estreia amanhã na Casa da Cultura com reapresentação no domingo, dia dois.

O elenco é formado por atores e alunos de oficinas de teatro com total de 23 participantes.

A direção é de Flávio Martin.

São alunos dos Colégios Rio Branco, Edith, Santa Terezinha e Maria Dalila.

Ingressos 15 reais até as 18 horas de sexta na Casa da Cultura.