Tati Zaqui hoje à noite no Estação Club Bar em Wenceslau Braz.

Das 22 horas de sábado até cinco horas da manhã de domingo

Pela primeira vez no Norte Pioneiro, a dona de sucessos com milhões de visualizações no Youtube, e ainda quase 1 milhão e 500 mil inscritos no seu canal, sucesso em todo o Brasil e diversos países, Tati Zaqui(fotos).Neste sábado, dia 24, das 22 até cinco horas da manhã de domingo no Estação Club Bar, em Wenceslau Braz.

As festas Malandramente (5.º edição) e Manicômio (2.º edição) se juntaram para trazer uma das mulheres mais famosas e estilosas do Brasil para a região, além de diversas outras atrações.

Segurança especializada, show nacional, camarotes open bar e open food, sucessos regionais, Djs tocando os sucessos atuais, fotógrafo profissional, bar de qualidade, gente bonita, entre outras atrações que sempre fizeram Malandramente um sucesso regional, e Manicomio um sucesso em ascensão.

Não fique de fora dessa, quem já foi sabe, quem ainda não foi, e ir dessa vez, com certeza voltará.

Line-up:

22h00min Jonathas Medeiros (sertanejo)

22h30min Gustavo Oliveira (sertanejo)

23h00min Adão e Adalberto (pop/rock)

23h45min Luiz Fernando (comercial)

00h15min ProjectX (comercial)

01h00min Tati Zaqui (funk)

02h00min Bah (comercial)

03h00min The Heads (eletrônico)

04h00min Tales Fujita (comercial)

05h00min FIM

Vantagens do camarote (avulso e fechado):

Open bar das 22h00min até 00h00min de Vodka Smirnoff, Energético, Citrus, Refrigerante e rodadas de Tequila.

Após o fim da festa delicioso open food de Coxinhas e Brigadeiros

Lembrando, o open bar e open food são somente nos camarotes.

Ingressos:

1º lote pista: ESGOTADO

1º lote camarote: ESGOTADO

2º lote pista: 40fem/50masc

2º lote camarote: 70fem/80masc

Camarote fechado: ESGOTADO

A Produção do show da Tati Zaqui, estará subsidiando excursões nas cidades que tiveram grande fluxo de vendas, por um valor menor que os próprios custos. Abaixo os detalhes das excursões:

Jundiaí do Sul: 18h40min, saída em frente à Prefeitura, valor R$30,00

Ribeirão do Pinhal: 19h00min, saída em frente o Ginásio, valor R$30,00

Abatiá: 18h40min, somente terá se reservar com antecedência, valor R$35,00

Santo Antônio da Platina: 19h45min, saída em frente à Igreja Matriz, valor R$30,00

Guapirama: 20h30min, saída em frente o Ginásio, valor R$25,00

Joaquim Távora: 20h45min, saída em frente o Restaurante do Mazoti, R$25,00

Carlópolis: 20h30min, saída em frente o Banco do Brasil, R$30,00

Quatiguá: 21h00min, saída em frente à Sanepar, R$25,00

Siqueira Campos: 21h25min, saída em frente à Igreja Matriz, R$20,00

Ibaiti: 20h00min, saída em frente à choperia, R$30,00

Japira: 20h30min: saída em frente à Móveis Willian, R$25,00

Jaboti: 20h50min: saída em frente à Prefeitura, R$25,00

Pinhalão: 21h30min: saída em frente ao “Casarão”, R$25,00

Tomazina: 21h40min: saída em frente ao Hotel Beira Rio, R$15,00

Alguns promoters também estão com excursões particulares, entre em contato com o do seu município. Se beber não dirija.

Nas cidades acima não tem desculpa de falta de carona.

Dependendo do volume de vendas poderão aparecer excursões de outras cidades.

Promoters e ingressos estarão disponíveis em toda a região e também pela internet.

Internet:

https://www.sympla.com.br/tati-zaqui—wenceslau-braz__150883

Wenceslau Braz

André Pinheiro (43) 9 9631-0700

Andressa Shiguemoto (43) 9 9921-8832

Hedi (43) 9 9914-9579

July (43) 9 9813-0350

Rafael Taki (43) 9 9635-1151

Arapoti

Ítallo (43) 9 9858-9674

São José da Boa Vista

Raiane (43) 9 9840-5662

Santana do Iatararé

Bruna (43) 9 9181-7234

Jaguariaíva

Patrick (43) 9 9651-6259

Itaporanga

Rafael Taki (43) 9 9635-1151

Jundiaí do Sul

Rayane (43) 9 9900-7727

Ribeirão do Pinhal

Amanda Honorata (43) 9 9826-1598

Fabrícia (43) 9 9967-3932

Ingrid (43) 9 9979-5562

Luiz Fernando (43) 9 9841-5013

Vanessa Faria (43) 9 9808-4416

Abatiá

Pry (43) 9 9801-5106

Santo Antônio da Platina

Bx (43) 9808-8939

Espeto Car (43) 9 8822-9032

Jéssica (43) 9 9860-4360

Juliana Sabino (43) 9 9693-4092

Lucas Sasdell (43) 9 9685-2129

Mariana Somini (43) 9 9639-9428

Matheus Sasdelli (43) 9 9926-8368

Robinho (43) 9 9815-6977

Nova Fátima

Markinho Corrêa (43) 9 9951-0930

Cornélio Procópio

Dri (43) 9 9660-0378

Bandeirantes

Ingrid (43) 9 9979-5562

Ibaiti

Antoniele Nascimento (43) 9 9963-4254

Rodrigo Pato (43) 9 9671-4269

Pinhalão

Raffa (43) 9 8820-0992

Guapirama

Natalia Aryadne (43) 9 9605-6514

Flavinha (43) 9 9168-7174

Ourinhos

Edivânia Morihama (43) 9 9831-4453

Andirá

Juliana Santos (43) 9 9681-6803

Santo Antônio do Paraíso

Adrieli (43) 9 9660-0378

Joaquim Távora

Ever (43) 9 9695-7421

Thiago Prado (43) 9 9629-3963

Carlópolis

Andressa Galindo (43) 9 9649-9290

Cesar Gabriel (43) 9 9654-0669