Sociedade Rural do Norte Pioneiro tem nova diretoria

Luís Januário é o novo presidente

O comerciante, pecuarista e ex-vice prefeito platinense Luís Januário(foto com a esposa Kelcilene) é o novo presidente da Sociedade Rural do Norte Pioneiro.A posse será após o registro da Ata no Cartório de Títulos de Santo Antônio da Platina.Ele substitui Edson Gaudêncio.

Na vice, ficou Fran Loman e tesoureiro Mateus Pelizzari.

Diretores:Edinaldo Giovani Moura(Careca),José Henrique do Frigorífico, Pachá, Toninho Siqueira, Valmir Furtado(loja Menino da Porteira), Alexandre Guimarães Neto, entre outros.

O mandato é de dois anos.