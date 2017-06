Ele estava aposentado

O corpo de Rui Carlos Vardanega(fotos) foi sepultado no final da tarde deste sábado,dia 17, em Santo Antônio da Platina, após ser velado na Funerária Platinense.

Ele tinha 74 anos e deixa netos e os três filhos: Ricardo, Ana Lúcia e Luciana.

Foi casado com a saudosa professora Marli.

Trabalhou como comerciante no ramo de cereais.