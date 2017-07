Sede do Ministério Público do Norte Pioneiro será ampliada

Investimento é de R$ 1 milhão

A sede do Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa (Gepatria), sob coordenação da promotora de justiça Kele Cristiani Diogo Bahena,será ampliada.

O prédio do Ministério Público(foto principal) na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 191(Santo Antônio da Platina) de 700 metros,terá mais espaço e conforto para os servidores e a população no atendimento aos 42 municípios de sua abrangência.

O investimento é de R$ 1 milhão e a obra deverá incluir dois gabinetes para dois promotores e garagem para três veículos.

Deverá estar concluída em torno de 12 meses.

A promotora não garantiu oficialmente, mas admitiu ser bastante provável que abrigará também uma unidade do GAECO(Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) para a região.

É um órgão que se destina a investigação e combate ao crime organizado e controle externo da atividade policial, promovendo as ações penais pertinentes.É composto por membros do Ministério Público, Polícia Civil e Polícia Militar (SESP – Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado do Paraná) e Secretaria de Fazenda, designados e integrados em Grupo.

Em breve, os servidores que trabalham na atual sede do MP vão se transferir, assim como móveis e equipamentos, provisoriamente para a antiga sede, na rua Rio Branco(fotos), até que as obras terminem.

