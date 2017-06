Secretaria promove Campanha do Agasalho em Japira

“Quem tem frio tem pressa”

Foi lançada a Campanha do Agasalho 2017. Com o slogan “Quem tem frio tem pressa”, é coordenada pelo secretário de Assistência Social, Leonildo Aparecido da Silva, e integra ação efetiva.

O objetivo é coletar o maior número possível de roupas, calçados e agasalhos para suprir as necessidades das famílias que precisam e assim, nos dias mais frios do inverno que começa nesta quarta-feira 21, diminuir o sofrimento daqueles que não tem como se aquecer.

As doações podem ser entregues até o dia primeiro de julho no CRAS, Centro de Saúde, Secretaria da Agricultura, Secretaria da Educação, CMEI Dona Nenzinha e no Centro Social.