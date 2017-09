Santo Antônio da Platina estimula prevenção de câncer feminino

Na manhã do sábado que vem

No próximo sábado, dia 30, a prefeitura de Santo Antônio da Platina promoverá passeata destacando a campanha do Outubro Rosa.Será a partir das nove horas com saída da sede do executivo, “é uma forma de chamar a atenção da importância da prevenção do câncer de mama e de todos os outros exclusivos que afetam o sexo feminino”, afirma o prefeito Professor Zezão(PHS).

Criado em 1997, nos EUA, e hoje comemorado mundialmente, o Movimento Outubro Rosa foi criado com o objetivo de dar visibilidade e conscientizar a população da prevenção do câncer de mama – uma doença que ainda mata mais de 30 mulheres por dia, contando somente os números no Brasil.

A campanha estimula também os governantes a dedicarem o mês à informação de como prevenir a doença e da importância do auto exame, que ainda é a melhor arma contra o câncer de mama.

A secretária municipal de Saúde, Ana Cristina Micó, detalha que o foco é sempre na prevenção, para a importância do exame de mamografia como forma de detecção precoce.

Ela pede que as voluntárias usem, no dia, roupas e sombrinhas rosas.