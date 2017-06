Santo Antônio celebra Padroeiro com missas, orações e bolo casamenteiro

Durante esta terça-feira

Nesta terça-feira,13, é feriado para os platinenses por causa do Padroeiro. Neste Dia de Santo Antônio – tido como casamenteiro – milhares de pessoas comprarão fatias do enorme bolo de 44 metros com aproximadamente 1.500 miniaturas do santo(foto) “escondidas” na guloseima.

A procura é grande ao lado Matriz, na rua Marechal Deodoro, conforme a organização, Movimento de Cursilho de Cristandade (MCC).O tema de 2017 lembra os 300 anos de Nossa Senhora Aparecida.

A venda ocorre pela manhã, a partir das 8h30m com a bênção do padre Rosinei Toniette, pároco da Santo Antônio de Pádua.

O bolo foi produzido com 170 massas de pão de ló;2,2 mil quilos de açúcar; glacê e granulado.Serão em torno de 6.400 pedaços comercializados a três reais cada um, o que renderá bruto R$ 19.200,00 destinados à manutenção do cursilho durante o ano.

Além disso, há uma programação religiosa nesta segunda-feira:

No Santuário Nossa Senhora das Graças a partir das 13h30m haverá tarde de oração e 15h30m celebração de missa.Prossegue também a preparação do Corpus Christi com o Tríduo Eucarístico às 19h30m na igreja Matriz.Nas outras três paróquias serão celebradas missas.