Santana do Itararé:Agressão brutal deixa rapaz à beira da morte

Está na UTI de hospital de Campo Largo

Adnan Oliveira(fotos), de 30 anos,foi agredido de maneira covarde por pelo menos duas pessoas no final de semana em Santana do Itararé.O caso ganhou repercussão em todo o Norte Pioneiro pela violência empregada.Um dos agressores, Marcos Barbosa Dornelas, foi preso em São Paulo na manhã desta terça-feira,dia 20, e recolhido ao Presídio Militar Romão Gomes, na capital paulista, onde está à disposição da Justiça.

A indisposição por motivos banais entre ele e um comparsa, Gilmar Camargo Sena(foto sem camisa) com a vítima aconteceu na Praça Frei Matias de Gênova, no centro de Santana do Itararé, e impactou a população da cidade de 5.300 habitantes.Sena está foragido.



Os criminosos são de Barão de Antonina(SP), localizado perto do município norte-pioneirense, mas trabalham em São Paulo. Outros dois envolvidos(ainda não confirmados) seriam amigos.

Foram chutes, murros na cabeça,costas, tórax e face,enquanto um do bando ficou de arma em punho para rechaçar quem ousasse intervir na barbárie.

Adnan sofreu múltiplas fraturas e traumatismo craniano. Diante disso,ele foi transferido para a Santa Casa de Jacarezinho e, em seguida,removido de helicóptero para um hospital em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba.

Adnan trabalha como administração de empresa na Capital paranaense e viajou ao Norte Pioneiro para passar o feriado de Corpus Christi com familiares.

O inquérito corre pela Delegacia de Polícia Civil de Wenceslau Braz.