Santana do Itararé perde na final do vôlei feminino hoje em Wenceslau Braz

Jaguariaíva domina a quadra e classifica duas equipes

Em Wenceslau Braz mais uma modalidade dos Jogos Escolares do Paraná(JEPs) foi encerrada, na manhã desta segunda-feira ocorreram às últimas partidas do vôlei feminino. Pela categoria A, as meninas do Colégio Dom Bosco de Jaguariaíva venceram a equipe do Colégio Estadual Humberto Alencar Castelo Branco que representava Santana do Itararé, por dois sets a zero em uma partida decisiva. Ambas as equipes haviam vencido o Colégio Estadual Presidente Costa e Silva, sendo assim, quem vencesse o jogo classificaria para a Fase Macroregional.

Pela categoria B a equipe do Colégio Estadual Nilo Peçanha, também de Jaguariaíva, venceu e garantiu a vaga em Arapoti, cidade sede da próxima fase dos Jogos Escolares do Paraná.

Os 64º Jogos Escolares do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio das Secretarias do Esporte e Turismo e da Educação, com apoio do município de Wenceslau Braz.