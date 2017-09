ROTAM platinense apreende pistola argentina

No começo da noite desta quarta-feira

A ROTAM(Rondas Ostensivas Tático Móvel), em patrulhamento nas margens da BR-153, na entrada da Vila Setti, viu três suspeitos no chamado “Escadão”. Foi nesta quarta-feira, dia 20,por volta das 19h30m, em Santo Antônio da Platina.

Ao verem a equipe, fugiram, sendo que um deles dispensou um objeto em meio a mata.

Feita a varredura no local foi localizada uma bolsa,em cujo interior havia uma pistola argentina, calibre .22, com sete munições intactas e ainda uma touca de lã preta, mas não foi possível abordar os marginais.

Diante do fato o objeto apreendido foi encaminhado a 38°delegacia de Polícia Civil para providências legais.

Participaram da bem sucedida ação cabo Eraldo, soldados Oriega,Rodrigo, Jacob e Edson.