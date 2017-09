Richa e Lupion inauguram obras e anunciam investimentos em Jaguariaíva  

Hoje à tarde

O deputado estadual Pedro Lupion (DEM) está, na tarde desta quinta-feira (14), acompanhando o governador Beto Richa (PSDB) em visita a Jaguariaíva, município de atuação política do parlamentar.

A visita acontece no dia em que a cidade comemora 194 anos e será marcada pelo anuncio de investimentos no município, além da inauguração de uma ala do Hospital Carolina Lupion.

Segundo o deputado estadual serão realizadas a entrega oficial da ala esquerda do hospital e a entrega de equipamentos e veículo tipo ambulância.

“Tenho uma ligação histórica com Jaguariaíva cidade em que meu bisavô, Moysés Lupion, nasceu. O Hospital Carolina Lupion tem o nome da minha trisavó. Tenho amigos no município, além de ter no prefeito, Juca Sloboda, um grande parceiro que está sempre conosco viabilizando recursos e trabalhando pela cidade”, declara o deputado.

Na ocasião também serão entregues, oficialmente, as obras de revitalização da avenida Antônio Cunha e rua Carlos Kropiwieck, obra viabilizada pelo deputado, junto ao governo Beto Richa, que recebeu mais de R$ 500 mil em investimentos.

Ainda de acordo com a agenda do governo do Paraná, serão anunciados o Termo de Adesão, para aquisição de equipamentos para a Clínica Municipal de Fisioterapia e a aquisição de ônibus para o setor TFD (tratamento fora de domicílio), que atualmente aguarda pagamento de recurso, no valor de R$ 260 mil.