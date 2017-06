Ribeirão do Pinhal sedia encontro de municípios para discutir aumento da arrecadação

Quinta e sexta-feiras desta semana

Gestores e servidores municipais da região terão a oportunidade de conhecer e debater medidas que possam melhorar a arrecadação municipal no 1º Encontro dos Municípios do Norte Central e Pioneiro do Paraná, que acontecerá nessa quinta-feira (22) e sexta-feira (23), no Centro Cultural José Martins Sobrinho de Ribeirão do Pinhal.

O evento promovido pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) em parceria com a Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e prefeitura de Ribeirão do Pinhal será gratuito e contará com palestrantes especializados para apresentar estratégias sobre boas práticas e fortalecimento da administração pública. As Associações Amunop e Amunorpi também colaboram com a realização do evento.

O objetivo é ajudar gestores e servidores municipais das áreas financeira, jurídica, compras, licitação, tributação e recursos humanos a desenvolver iniciativas capazes de ampliar as receitas municipais e também trabalhar com o Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal (SIM-AM).

De acordo com o Tribunal de Contas do Paraná (TCE-PR) esse sistema visa dar agilidade ao processo de preparação dos dados e de sistematização na coleta de informações necessárias ao exercício do controle externo na área municipal, e estas informações irão compor a Prestação de Contas Anual.

