Ribeirão do Pinhal promove Rainha Texana 2017

No próximo sábado no Clube Recreativo

No dia 23(sábado que vem) no Clube Recreativo de Ribeirão do Pinhal acontecerá a Miss Texana 2017.

Já é a segunda edição dessa festa que promete virar tradição no município.

Ano passado, Maria Eduarda da Silva, 15 anos, foi a escolhida e, em seguida, eleita também a Rainha Juvenil da 45° Efapi em Santo Antônio da Platina.

A miss Texana deste ano tem nove candidatas disputando o título.

Maria Eduarda Silva foi Miss Texana em 2016

Foi feita uma seleção devido ao grande número de inscritas que aconteceu no dia 23 de agosto no Centro Cultural da cidade.

Cinco jurados de outras cidades e não tendo vínculo nenhum com nenhuma das postulantes serão convidadas pelo promoter Junior Generoso para avaliar os seguintes critérios de avaliação: Beleza, desenvoltura, passarela, simpatia e elegância.

Logo após o desfile, haverá show com João Lucas e Gustavo mais Steisse e DJ Robson.

Fotos: Mikael Tidre